Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Durante Le Foot Toujours, l'ex portiere Emiliano Viviano ha parlato dell'Inter dopo gli acquisti fatti in questa sessione di mercato

Cagliari-Inter mi ha mostrato subito una cosa, che è chiaro quello che vuole fare Chivu, cioè per esempio ha giocato Pavard, Luis Henrique, che nessuno si aspettava, cioè vuole ripartire sul leitmotive dell'anno scorso, cioè si gira, le partite sono tante, tutte sono importanti, cambiamo molto. E non è scontato, perché pochi allenatori lo fanno, perché comunque quando inizia poi dopo, se non fai punti arrivano le critiche: perché ha giocato Pavard, perché se non avesse vinto la prima cosa: Ma come Pavard? era sparito, perché ha giocato Pavard?

Invece Chivu, come l'anno scorso, fa capire che qui si gioca tutti, le scelte sono di settimana in settimana, le partite sono tante. L'anno scorso gli ha dato ragione perché è arrivato un fondo che aveva un sacco di birra. Secondo me gli acquisti dell'Inter, soprattutto Jones e Spence vanno in una direzione europea: hanno forza e impatto per i ritmi maggiori quando vai avanti nelle competizioni europee. Zielinski è un giocatore sublime oggi ha perso un po' di passo e può soffrire quel tipo di impatto, così come Mkhitaryan.