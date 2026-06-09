In prima pagina sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha parlato così del mercato e dell'ambizione dell'Inter paragonandole con quelle del Real Madrid: "Il torneo è lo stesso e le ambizioni sono simili. Eppure… Da una parte c’è il Real Madrid. Ha abbondantemente superato il miliardo di fatturato e ha un presidente, Florentino Perez, capace di battere alle elezioni di domenica scorsa il giovane avversario che nel giro di pochi giorni aveva presentato fideiussioni a garanzia per 190 milioni di euro.