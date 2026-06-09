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Zazzaroni: “Inter, per Palestra e Jones servono 50 e 30: Oaktree parla di CL ma non dà più di…”
In prima pagina sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha parlato così del mercato e dell'ambizione dell'Inter paragonandole con quelle del Real Madrid: "Il torneo è lo stesso e le ambizioni sono simili. Eppure… Da una parte c’è il Real Madrid. Ha abbondantemente superato il miliardo di fatturato e ha un presidente, Florentino Perez, capace di battere alle elezioni di domenica scorsa il giovane avversario che nel giro di pochi giorni aveva presentato fideiussioni a garanzia per 190 milioni di euro.
Festeggiato il 63% dei consensi e ringraziati i soci super fedeli, il vecchio Flo ne ha subito spesi 15 per riprendersi l’amato Mourinho e sempre sulle ali dell’entusiasmo dopo aver portato a casa Dumfries e Konaté, ha promesso un acquisto da 150 milioni da individuare tra Olise, Joao Neves e Vitinha, se non addirittura Julian Alvarez che non vede l’ora di lasciare l’Atletico. Dall’altra parte c’è l’Inter campione d’Italia.
Ha dovuto rinunciare proprio ad Dumfries, offerto 20 milioni per Curtis Jones, sentendosi rispondere 30 dal Liverpool, e sbatte puntualmente contro una quercia, il fondo. Oaktree parla spesso di Champions, ma non sembra intenzionato ad autorizzare spese che superino i 20, 25 milioni per un solo soggetto. Per Palestra ne servono 50, purtroppo. Tutti conoscono il modo di dire “fare le nozze coi fichi secchi”. Farle le ghiande al naturale la novità che arriva dall’America".
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