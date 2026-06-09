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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Provedel, l’offerta Inter e la richiesta Lazio. Il giocatore vuole vestire nerazzurro”

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Romano: “Provedel, l’offerta Inter e la richiesta Lazio. Il giocatore vuole vestire nerazzurro”

Romano: “Provedel, l’offerta Inter e la richiesta Lazio. Il giocatore vuole vestire nerazzurro” - immagine 1
L'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha aggiornato sulla trattativa per il portiere della Lazio in ottica Inter
Andrea Della Sala Redattore 

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha aggiornato sulla trattativa per il portiere della Lazio Provedel, scelto dall'Inter come vice Martinez:

Romano: “Provedel, l’offerta Inter e la richiesta Lazio. Il giocatore vuole vestire nerazzurro”- immagine 2
Getty Images

Si continua a lavorare per Provedel all'Inter che sta mantenendo i contatti. Non vorrebbe spendere troppo per quello che nell'idea iniziale sarebbe un secondo portiere, la Lazio continua a chiedere di più dei 2 mln che offre l'Inter. Il giocatore vuole andare all'Inter, ma al momento tra club c'è ancora da sbloccare e lavorare. 

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