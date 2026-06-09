L'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha aggiornato sulla trattativa per il portiere della Lazio in ottica Inter

L'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha aggiornato sulla trattativa per il portiere della Lazio Provedel , scelto dall'Inter come vice Martinez:

Si continua a lavorare per Provedel all'Inter che sta mantenendo i contatti. Non vorrebbe spendere troppo per quello che nell'idea iniziale sarebbe un secondo portiere, la Lazio continua a chiedere di più dei 2 mln che offre l'Inter. Il giocatore vuole andare all'Inter, ma al momento tra club c'è ancora da sbloccare e lavorare.