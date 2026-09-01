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Tra i calciatori senza contratto e ancora in cerca di una nuova sistemazione ci sono anche Matteo Darmian e Francesco Acerbi. I due difensori, terminata la loro esperienza, hanno trascorso un'estate senza aver trovato una squadra, e rimangono tutt'ora svincolati. La loro situazione potrà comunque cambiare nei prossimi giorni, anche a calciomercato chiuso: chissà che non possa spuntare un'opzione valida per entrambi.