Il difensore 38enne è svincolato dopo la fine del suo contratto con i nerazzurri
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Terminato il suo contratto con l'Inter a giugno, Francesco Acerbi è ancora senza squadra: il difensore 38enne non avrebbe intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, ma per il momento non ci sono offerte concrete.
Recentemente si era parlato di Atalanta, considerate le defezioni in casa bergamasca, ma questa ipotesi è stata smentita da Il Giorno: "Esclusa l'ipotesi di ingaggiare lo svincolato 38enne Acerbi per avere un difensore in più in questa fase di emergenza numerica in difesa".
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