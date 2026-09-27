VIDEO / Piazza Duomo, la festa 'degenera': Acerbi e Barella e la gara dei versi

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Terminato il suo contratto con l'Inter a giugno, Francesco Acerbi è ancora senza squadra: il difensore 38enne non avrebbe intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, ma per il momento non ci sono offerte concrete.

Getty Images

Recentemente si era parlato di Atalanta, considerate le defezioni in casa bergamasca, ma questa ipotesi è stata smentita da Il Giorno: "Esclusa l'ipotesi di ingaggiare lo svincolato 38enne Acerbi per avere un difensore in più in questa fase di emergenza numerica in difesa".