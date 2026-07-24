Sull'esterno algerino, finito nel mirino anche dell'Inter, irrompe il club francese
VIDEO / Inter, Belghali e Giovane sono pronti per il salto in una big?
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Rafik Belghali è uno dei nomi in uscita dal Verona. L'esterno algerino non seguirà gli scaligeri in Serie B, e su di lui ci sono numerosi club, italiani ed esteri (Inter inclusa).
Secondo tuttomercatoweb.com, il Marsiglia ha deciso di rompere gli indugi e di provare ad anticipare la concorrenza: i francesi hanno già avanzato una proposta di prestito con obbligo di riscatto a circa 13 milioni di euro, mentre i gialloblu vorrebbero salire fino a 15.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
The Sun - Arsenal e Manchester United a Perth per Pio Esposito: costa 85 mln
Ultima ora
FCINTER1908/ Inter-Juventus, le due formazioni provate da Chivu nell’allenamento a Perth
Mercato Inter
Sportitalia - Romero? Il suo entourage parla e avvisa perché spera che si muova...
Esclusive
ESCLUSIVA Luis Henrique: "Voglio altri numeri, Chivu un padre! E se mi sposta a sinistra..."
Ultima ora
Palestra: "Ecco perché ho scelto il Chelsea. È stata una grande decisione. Il mio sogno era..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti