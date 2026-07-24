VIDEO / Inter, Belghali e Giovane sono pronti per il salto in una big?

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Rafik Belghali è uno dei nomi in uscita dal Verona. L'esterno algerino non seguirà gli scaligeri in Serie B, e su di lui ci sono numerosi club, italiani ed esteri (Inter inclusa).

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Secondo tuttomercatoweb.com, il Marsiglia ha deciso di rompere gli indugi e di provare ad anticipare la concorrenza: i francesi hanno già avanzato una proposta di prestito con obbligo di riscatto a circa 13 milioni di euro, mentre i gialloblu vorrebbero salire fino a 15.