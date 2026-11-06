Cosa fare con Calhanoglu? Juve e Como pronte all'assalto. Bivio, scenari e rischi

Sui social si è parlato molto della vittoria strabordante del Como sul Lens. I 9 gol segnati raccontano un dominio incontestabile, con una facilità nel creare giocate pericolose oltre ogni immaginazione. Sui social si è anche dibattuto della correttezza nel continuare a fare gol anche di fronte ad una partita con il risultato più che chiuso. Sul presunto fair play si è espresso in maniera netta Enzo Bucchioni: CONTINUA A LEGGERE.