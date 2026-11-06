Il giornalista sportivo ha indicato l'esempio da seguire per fare mercato in Serie A
Cosa fare con Calhanoglu? Juve e Como pronte all'assalto. Bivio, scenari e rischi
Sui social si è parlato molto della vittoria strabordante del Como sul Lens. I 9 gol segnati raccontano un dominio incontestabile, con una facilità nel creare giocate pericolose oltre ogni immaginazione. Sui social si è anche dibattuto della correttezza nel continuare a fare gol anche di fronte ad una partita con il risultato più che chiuso. Sul presunto fair play si è espresso in maniera netta Enzo Bucchioni: CONTINUA A LEGGERE.
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