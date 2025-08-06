FC Inter 1908
SM – Chelsea-Lipsia, accordo per Xavi Simons: operazione da 60mln, le ultime

Xavi Simons con ogni probabilità sarà presto un nuovo giocatore del Chelsea. A riferirlo è Orazio Accomando
Marco Macca Redattore 

Xavi Simons con ogni probabilità sarà presto un nuovo giocatore del Chelsea. A riferirlo è Orazio Accomando, esperto di mercato di Sport Mediaset, secondo cui l'operazione tra i Blues e il Lipsia è vicina alla chiusura per circa 60 milioni di euro:

"Accordo totale tra Chelsea e Lipsia per Xavi Simons per circa 60M di sterline. Per il fantasista pronto un contratto fino al 2032. Operazione conclusa, trasferimento da perfezionare solo dal punto di vista burocratico".

