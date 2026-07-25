Il Como ha provato ad acquistare dal club londinese il calciatore che è stato pure tra gli obiettivi accostati all'Inter. Ma l'offerta è ritenuta ancora bassa
VIDEO / Sky - Atteso contatto Chelsea-Como: c'è ancora distanza per Chalobah ma si tratta
Era atteso per oggi un incontro, o comunque un contatto, tra il Chelsea e il Como pronto a presentare un'altra offerta per Chalobah, il difensore che è stato pure nel mirino dell'Inter. Il club londinese - da quanto ha scritto su X Fabrizio Romano - ha informato la società italiana che la nuova proposta da 25 mln + bonus formalizzata per il calciatore non è sufficiente per concludere la trattativa e aprire al trasferimento del calciatore.
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Il Chelsea vuole per cederlo 30 mln + bonus e il Como quindi starebbe ora prendendo in esame altre opzioni per il ruolo di difensore. Chalobah rimane intenzionato a lasciare il Chelsea e anche il club è intenzionato a lasciarlo partire. Ma alle sue condizioni.
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