Era atteso per oggi un incontro, o comunque un contatto, tra il Chelsea e il Como pronto a presentare un'altra offerta per Chalobah, il difensore che è stato pure nel mirino dell'Inter. Il club londinese - da quanto ha scritto su X Fabrizio Romano - ha informato la società italiana che la nuova proposta da 25 mln + bonus formalizzata per il calciatore non è sufficiente per concludere la trattativa e aprire al trasferimento del calciatore.

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Il Chelsea vuole per cederlo 30 mln + bonus e il Como quindi starebbe ora prendendo in esame altre opzioni per il ruolo di difensore. Chalobah rimane intenzionato a lasciare il Chelsea e anche il club è intenzionato a lasciarlo partire. Ma alle sue condizioni.