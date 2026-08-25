L’attaccante classe 2000 della Nazionale è l’obiettivo dei lariani per rinforzare l’attacco a disposizione di Cesc Fabregas
VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?
Prosegue il pressing del Como per Moise Kean. L’attaccante classe 2000 della Nazionale è l’obiettivo dei lariani per rinforzare l’attacco a disposizione di Cesc Fabregas.
Dopo il no alla prima proposta, il Como ha presentato una nuova offerta alla Fiorentina per il cartellino dell’ex Juventus.
Fabrizio Romano rivelano le cifre della nuova proposta:
“35 milioni fissi più 5 di bonus. Si arriva ai 40 milioni, 10 in più rispetto alla prima offerta da 30 milioni”
Kean è stato chiaro con la Fiorentina: vuole andare al Como.
Secondo Sky Sport, nella nuova proposta è presente una percentuale sulla futura rivendita.
“La Fiorentina non ha ancora dato il via libera per chiudere l'affare. Il club viola vuole pensarci bene, frenato dalla necessità di trovare prima il giusto sostituto, una ricerca che al momento non si preannuncia semplice. Dal canto suo, la dirigenza del Como resta in attesa degli sviluppi e si aspetta di ricevere una risposta entro le prossime 48 ore”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA