Il Como, prossimo avversario dell'Inter domenica a San Siro, ha annunciato il rinnovo di contratto di Douvikas
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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Como, prossimo avversario dell'Inter domenica a San Siro nel big match dell'11a giornata, ha annunciato il rinnovo di contratto fino al 2031 di Douvikas.
Ecco la nota del club:
"Como 1907 è lieto di annunciare che l’attaccante Tasos Douvikas ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2031. Da quando è approdato sulle rive del Lago di Como nel mercato invernale della stagione 2024/25, Douvikas ha collezionato 68 presenze con la maglia BiancoBlu, mettendo a referto 27 gol e cinque assist in tutte le competizioni".
(Fonte: comofootball.com)
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