Se non dovessero esserci ulteriori colpi di scena sembrerebbe questa la soluzione scelta per risolvere la grana
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Sebastiano Esposito verso il Sassuolo in prestito. Anche per chiudere, o almeno sospendere, il braccio di ferro tra giocatore e Cagliari per l'adeguamento del contratto. Se non dovessero esserci ulteriori colpi di scena sembrerebbe questa la soluzione scelta per risolvere la grana nata proprio negli ultimi giorni di ritiro a Ponte di Legno.
Manca però ancora l'ufficialità. In cambio da Sassuolo dovrebbe arrivare l'attaccante Riccardo Ciervo, classe 2002, la scorsa stagione al Cesena, utilizzato dai neroverdi anche negli ultimi minuti della sfida di domenica scorsa con l'Atalanta.
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