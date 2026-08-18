I tre ex attaccanti nerazzurri non hanno ancora un futuro definito. L'argentino potrebbe tornare a giocare in Italia

Eva A. Provenzano
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La Lazio spinge per Mauro Icardi e punta a chiudere corso di questa settimana per anticipare la concorrenza sul giocatore. L'ex attaccante dell'Inter è svincolato e ha ricevuto già altre proposte che non ha ancora accettato. Il club italiano vuole provare a convincerlo e sarebbe pronto ad accontentare le sue richieste. In parallelo Lotito e i suoi tengono aperta la pista Pinamonti, altro ex nerazzurro che ha condiviso con Maurito l'esperienza in nerazzurro.

Che paura per l'ex Inter Pinamonti
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Sebastiano Esposito ha deciso di lasciare il ritiro del Cagliari
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A proposito di ex Inter, da quanto riporta Skysport, dopo quanto accaduto nelle ultime settimane tra l'attaccante italiano e il club rossoblù, il Torino guarda con attenzione alla situazione del giocatore e sarebbe interessato se il Cagliari decidesse di farlo partire in prestito con diritto di riscatto.

icardi gala

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