L'ex attaccante nerazzurro sembrava di nuovo nel mirino della societÃ  biancoceleste ma la trattativa non Ã¨ andata avanti per volontÃ  dell'allenatore

Eva A. Provenzano

Rino Gattuso, allenatore della Lazio, in conferenza stampa alla vigilia della gara col Venezia, ha risposto anche ad una domanda su Mauro Icardi. Il giocatore Ã¨ svincolato dopo l'avventura chiusa con il Galatasaray e cerca ancora squadra. In questi giorni, dopo una trattativa estiva finita in un nulla di fatto, il nome dell'ex nerazzurro Ã¨ stato accostato nuovamente ai biancocelesti.

Icardi Galatasaray

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Il tecnico ha detto, rispondendo alle domande dei giornalisti, come la pensa in merito ad un suo possibile arrivo. Â«Finiamo questo casino Icardi, non Icardi. Allora, Icardi Ã¨ un giocatore che ha fatto 250 gol in carriera e nessuno discute il suo valore ma abbiamo fatto delle scelte prima, Pinamonti e Gudmundsson. Quando si spendono delle parole con i giocatori non ti devi incartare, bisogna essere onesti e abbiamo parlato con i giocatori in un certo modo quando sono venuti. E non con tutto il rispetto per lui. Ne ho parlato con presidente e direttoreÂ».

gattuso conferenza stampa lazio (1)

«Giusto che rimaniamo cosÃ¬, senza nulla togliere al giocatore e al campione che Ã¨. Per questo motivo non ho voluto mettere mano alla rosa. In questo momento abbiamo talmente tanti giocatoori che nelle contrapposizioni che facciamo in allenamento qualcuno deve rimanere fuori. Non Ã¨ una bella cosa, si chiamano equilibri e bisoogna essere attenti e bravi e non vanno commessi errori sugli equilibri dello spogliatoio. La rosa Ã¨ completa? Ãˆ inutile prendere gente che poi rischiamo di farla rimanere fuori, te lo puoi permettere con un Primavera o con i ragazzi giovani o capite che poi la gestione diventa problematicaÂ», ha concluso in merito.

(Fonte: youtube Lazio)

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