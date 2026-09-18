Rino Gattuso, allenatore della Lazio, in conferenza stampa alla vigilia della gara col Venezia, ha risposto anche ad una domanda su Mauro Icardi. Il giocatore Ã¨ svincolato dopo l'avventura chiusa con il Galatasaray e cerca ancora squadra. In questi giorni, dopo una trattativa estiva finita in un nulla di fatto, il nome dell'ex nerazzurro Ã¨ stato accostato nuovamente ai biancocelesti.

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Il tecnico ha detto, rispondendo alle domande dei giornalisti, come la pensa in merito ad un suo possibile arrivo. Â«Finiamo questo casino Icardi, non Icardi. Allora, Icardi Ã¨ un giocatore che ha fatto 250 gol in carriera e nessuno discute il suo valore ma abbiamo fatto delle scelte prima, Pinamonti e Gudmundsson. Quando si spendono delle parole con i giocatori non ti devi incartare, bisogna essere onesti e abbiamo parlato con i giocatori in un certo modo quando sono venuti. E non con tutto il rispetto per lui. Ne ho parlato con presidente e direttoreÂ».

«Giusto che rimaniamo cosÃ¬, senza nulla togliere al giocatore e al campione che Ã¨. Per questo motivo non ho voluto mettere mano alla rosa. In questo momento abbiamo talmente tanti giocatoori che nelle contrapposizioni che facciamo in allenamento qualcuno deve rimanere fuori. Non Ã¨ una bella cosa, si chiamano equilibri e bisoogna essere attenti e bravi e non vanno commessi errori sugli equilibri dello spogliatoio. La rosa Ã¨ completa? Ãˆ inutile prendere gente che poi rischiamo di farla rimanere fuori, te lo puoi permettere con un Primavera o con i ragazzi giovani o capite che poi la gestione diventa problematicaÂ», ha concluso in merito.

(Fonte: youtube Lazio)