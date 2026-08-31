L'attaccante classe 2003 è pronto per lasciare il Leeds: giocherà per la prima volta in Serie A

Fabio Alampi

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Wilfried Gnonto è pronto per tornare in Italia e debuttare in Serie A. L'attaccante classe 2003, prodotto del settore giovanile dell'Inter, è ormai vicinissimo a lasciare il Leeds: per lui c'è la Fiorentina. Trattativa molto ben avviata, si può chiudere nelle prossime ore.

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