L'attaccante classe 2003 è pronto per lasciare il Leeds: giocherà per la prima volta in Serie A
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Wilfried Gnonto è pronto per tornare in Italia e debuttare in Serie A. L'attaccante classe 2003, prodotto del settore giovanile dell'Inter, è ormai vicinissimo a lasciare il Leeds: per lui c'è la Fiorentina. Trattativa molto ben avviata, si può chiudere nelle prossime ore.
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