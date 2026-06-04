Il Real Madrid “prenderà” Erling Haaland e Rodri dal Manchester City. Almeno è quello che promette Enrique Riquelme. Reazione City

Il Real Madrid “prenderà” Erling Haaland e Rodri dal Manchester City. Almeno è quello che promette Enrique Riquelme. Riquelme sfiderà domenica Florentino Perez, storico presidente del Real Madrid, nelle elezioni per la presidenza del club. Per Perez, 79 anni, sarà la prima sfida elettorale dal 2004.

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Il 37enne imprenditore nel settore delle energie rinnovabili ha lanciato la sua clamorosa promessa mercoledì sera durante El Hormiguero, popolare talk show spagnolo in onda su Antena 3. Una mossa pensata per conquistare i circa 100.000 soci del Real Madrid chiamati al voto. Poco dopo l’inizio della trasmissione, però, anche la campagna di Perez ha risposto con un messaggio di mobilitazione affidato a Jose Mourinho.

Informato della mossa del rivale, Riquelme è apparso sorpreso. “È un bravo allenatore, ma il profilo del nostro progetto è completamente diverso”, ha dichiarato.

“Mourinho non mi piace per il mio progetto. Ho già pronto un altro allenatore. Non posso fare il nome, lo dirò venerdì o sabato. Datemi ancora un paio di giorni”.

La mossa Haaland — Il momento più atteso della serata è arrivato quando il conduttore Pablo Matos ha finalmente mostrato la maglia del Real Madrid rimasta fino a quel momento piegata sulla scrivania, con il nome sul retro coperto. Tutta la puntata era stata costruita intorno a quella rivelazione. Sul retro c’era il nome di Haaland, con il numero 9.

“Haaland ha una clausola rescissoria e vuole venire al Real Madrid”, ha assicurato Riquelme.

La reazione furiosa del Manchester City La smentita, però, non si è fatta attendere. Già mercoledì sera l’entourage del giocatore ha respinto la ricostruzione. “Tutto molto divertente, ma non è vero”, hanno fatto sapere in una nota congiunta Alfie Haaland e Rafaela Pimenta, rispettivamente padre e agente dell’attaccante. “Auguriamo il meglio a entrambi i candidati alle elezioni del Real Madrid”.

Giovedì mattina è arrivata anche la presa di posizione del Manchester City. “Le notizie arrivate dalla Spagna sul futuro di Erling Haaland non sono vere”, ha dichiarato un portavoce del club inglese.

“Non esiste alcuna possibilità che questo accada e non c’è nessuna clausola contrattuale che lo permetta. Stiamo valutando azioni legali per l’utilizzo dell’immagine del nostro giocatore in questo contesto”.

Riquelme, intanto, ha firmato quello che ha definito un documento legale per dare ulteriore peso alla sua promessa.

“Ho firmato una garanzia personale autenticata da un notaio”, ha spiegato, “con cui mi impegno a pagare il 100% delle quote associative di tutti i 100.000 soci del Real Madrid per la prossima stagione nel caso in cui non dovessi mantenere la promessa”.