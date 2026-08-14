La Lazio ha presoFrattesidall'Inter: alla fine il club di Lotito è riuscito a superare con un accordo con il club nerazzurro il blocco iniziale imposto dalla Lega Calcio al trasferimento per gli obbighi economici imposti al mercato biancoceleste.

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Ora, spiegano a Skysport, la società lavora per rinforzare l'attacco di Gattuso e nel mirino ci sono due ex Inter, due ex compagni, sono stati anche legati quando giocavano a Milano: Pinamonti era un giocatore delle giovanili nerazzurre e si ispirava proprio a Mauro Icardi.

Sono loro due gli obiettivi della Lazio. L'argentino al momento è favorito perché arriverebbe da svincolato dopo la rescissione con il Galatasaray mentre il Sassuolo vorrebbe cedere l'attaccante italiano eventualmente a titolo definitivo.