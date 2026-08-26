Netto. È così che l’Atlético si esprime sul caso Julián Alvarez.

Dopo mesi di polemiche e tensioni, la situazione si è ormai incancrenita. Un nuovo episodio si è verificato domenica scorsa, con l’esplosione della contestazione dagli spalti durante la partita contro il Villarreal. E la vicenda ha avuto un altro capitolo proprio oggi, quando il giocatore ha comunicato che non si sarebbe presentato all’allenamento perché indisposto.

Getty Images

Atlético: «L’unica vittima siamo noi»

A questo punto l’Atlético ha deciso di dire basta. E lo ha fatto con parole durissime tramite Marca: «Si sta facendo passare il giocatore per una vittima, ma l’unica vera vittima del caso Julián siamo noi», fanno sapere diverse fonti autorevoli del club, ormai stanco sia del comportamento dell’agente del calciatore sia di un Barcellona che da mesi continua a corteggiarlo e a creare incertezza attorno al suo futuro.

Laporta, del resto, ha ribadito pubblicamente: «Siamo ancora molto interessati a Julián Alvarez».

DAZN

«Al Barça zero possibilità»

«Ci hanno danneggiato sia dal punto di vista economico sia da quello sociale», insistono dall’Atlético, ribadendo ancora una volta quale sia la posizione del club: «Ci sono zero possibilità di venderlo al Barça».

È questa la risposta alla continua insistenza sull’ipotesi Camp Nou come destinazione finale dell’argentino. E dal Metropolitano aggiungono: «Questa situazione non è una questione di soldi, è una questione di dignità».

Getty Images

«È stata costruita una campagna fatta di molte bugie e mezze verità. L’unico a pagare le conseguenze di tutto questo è l’Atlético».

Il riferimento è anche al rendimento della principale stella della squadra, che inevitabilmente sta risentendo della situazione, come si è visto nella partita contro il Villarreal, in occasione del nuovo incontro con i propri tifosi.