Alla Juve si è tanto parlato del possibile arrivo di Franck Kessie. Ma il centrocampista non ha accettato l'offerta bianconera ritenendo troppo bassa la proposta per l'ingaggio. La trattativa è quindi saltata e in queste ore si parla della dirigenza bianconera di nuovo a caccia di un giocatore in quel ruolo. Diversi i nomi di cui si parla e tra le tante ipotesi ce n'è una che porta ad un ex Inter.

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Le soluzioni per la Juve, secondo quanto scrive calciomercato.com sono tre: "Una soluzione interna, l'acquisto di un esubero (magari un fuori rosa) di un'altra squadra, l'ingaggio di uno svincolato". Per questo i nomi che vengono fatti sono quelli di Fofana, per ora fuori dai piani del Milan, e quello di Marcelo Brozovic, che è svincolato.

"Il croato Marcelo Brozovic, ex Inter, classe 1992, libero dopo un'esperienza triennale all'Al-Nassr. A metà agosto, il suo entourage ha provato ad allacciare rapporti con l'ad Carnevali, proponendo il giocatore alla Juventus. Intorno a Ferragosto non se ne fece nulla, perché la Juve puntava con forza su Kessié. E ora?", scrive lo stesso sito specializzato.

(Fonte: calciomercato.com)