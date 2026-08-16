Uno dei portieri presi in considerazione dall'Inter nei mesi scorsi è stato Guglielmo Vicario, poi la società nerazzurra ha deciso di dare più spazio a Josep Martinez e nel frattempo è arrivato a completare la rosa dei portieri interisti l'ex laziale Provedel.

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E adesso Vicario torna prepotentemente nel mirino della Juve. Nelle ultime ore, da quanto riporta Skysport, si sono intensificati i contatti con il Tottenham. Il club bianconero vuole ora virare sul portiere italiano e sono attese nelle prossime ore novità importanti sul fronte portiere.

Si raffredda la pista Dibu Martinez, il portiere - che è alle prese con un problema ad un dito - è valutato ancora tanto dall'Aston Villa. Non serve l'operazione, ma la Juve preferisce non rischiare, anche per questo ha virato sul portiere italiano. Prestito con diritto di riscatto la formula sulla quale si sta lavorando per provare a portare il portiere a Torino.

(Fonte: Skysport)