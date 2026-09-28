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Norberto Neto torna a vestire la maglia della Juventus. Il portiere brasiliano si unisce nuovamente al Club bianconero fino al 30 giugno 2027.

Classe 1989, Neto ha già difeso i colori bianconeri tra il 2015 e il 2017: due stagioni in cui ha collezionato 22 presenze complessive, conquistando 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

Dopo l'esperienza a Torino, il portiere verdeoro ha arricchito il suo percorso internazionale trascorrendo cinque anni in Spagna tra Valencia e Barcellona, tre stagioni in Inghilterra con le maglie di Bournemouth e Arsenal, fino al rientro nell'ultima annata in Brasile al Botafogo.

Bentornato alla Juventus, Norberto!

(juventus.com)