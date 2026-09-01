VIDEO / Gimenez, Kean e... Ecco chi sono i più spreconi della Serie A ad oggi

Moise Kean è un nuovo giocatore del Como. Il club lariano ha annunciato l'arrivo del calciatore dalla Fiorentina: "Siamo lieti di annunciare l'ingaggio dell'attaccante della nazionale italiana Moise Kean dall'ACF Fiorentina con un prestito iniziale con obbligo di riscatto". Un'operazione di mercato da 35 mln + 5 di bonus, da quanto viene riportato.

La foto ufficiale sul sito del Como

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"Nato a Vercelli nel 2000, Kean è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, debuttando in Serie A a soli 16 anni prima di giocare per Hellas Verona, Everton e Paris Saint-Germain. È tornato alla Juventus nel 2021 prima di passare alla Fiorentina nell'estate del 2024. Durante le sue due stagioni a Firenze, Kean si è affermato come uno dei migliori attaccanti della Serie A, segnando 27 gol in campionato, di cui 19 nella stagione 2024/25. Kean ha anche rappresentato l'Italia nel corso della sua carriera, segnando 13 gol in 26 presenze con la nazionale maggiore", si legge del giocatore azzurro.

Como 1907 is pleased to announce the signing of Italian international forward Moise Kean from @acffiorentina on an initial loan, with an obligation to make the move permanent.



Official statement ➡️ https://t.co/PJKnFXS9Xp pic.twitter.com/4F30ROYFUT — Como1907 (@Como_1907) September 1, 2026

L'allenatore del Como, Cesc Fàbregas, ha commentato con soddisfazione l'arrivo del calciatore: «Moise è un giocatore importante, è già pronto ed esperto, ma ha ancora molta voglia di mettersi in mostra e ampi margini di miglioramento. Possiede una grande forza fisica, velocità e la capacità di guidare l'attacco, qualità che innalzeranno il livello di gioco della squadra. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare insieme sul campo».

Al suo arrivo a Como, Moise Kean ha dichiarato: «Qui ho trovato un ambiente molto unito, con tanti giovani desiderosi di fare bene, e un progetto eccellente. L'allenatore ha delle ottime idee che condivido pienamente. Mi dà una grande spinta ed è una persona fantastica che mi aiuterà nel mio percorso. Non vedo l'ora di iniziare e di festeggiare presto con i tifosi allo stadio».