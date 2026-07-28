Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il futuro di Anan Khalaili potrebbe essere in Inghilterra: l'esterno israeliano, dopo il mancato trasferimento all'Inter a causa di problemi emersi durante le visite mediche, ha fatto ritorno all'Union Saint-Gilloise, ma il suo nome continua a circolare negli ambienti del calciomercato internazionale.

Secondo The Athletic, sul giocatore è piombato il Notthingham Forest, che si è visto però rifiutare una prima offerta da 17,5 milioni di euro fissi, più 2,5 milioni in bonus legati alle prestazioni e alle presenze e una piccola percentuale sulla futura rivendita. Una proposta che non ha soddisfatto il club belga, che punta a ottenere la stessa cifra concordata ai tempi con l'Inter (circa 28 milioni). Per Khalaili si registra l'interesse anche di Bournemouth e Newcastle.