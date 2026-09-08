Il club biancoceleste ha comunicato l'ingaggio del difensore portoghese
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Nuovo rinforzo dal mercato degli svincolati per la Lazio: il club biancoceleste ha ufficializzato l'ingaggio di Diogo Leite, difensore portoghese reduce dall'esperienza in Germania con la maglia dell'Union Berlin.
Questo il comunicato:
La S.S. Lazio ufficializza il tesseramento del calciatore Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite, svincolatosi dalla FC Union Berlin lo scorso 30/06/26. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il prolungamento per ulteriori due stagioni sportive.
(sslazio.it)
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