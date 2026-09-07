Davide Frattesi segna ancora e fa 3 su 3, la Lazio vince anche a Udine ed è a quota 9 punti come Inter e Roma.
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Davide Frattesi segna ancora: sono 3 gol nelle prime 3 di campionato per l'ex Inter con la maglia della Lazio. Inizio di Serie A da urlo per il centrocampista e per la squadra di Rino Gattuso, che vince 2-1 in rimonta a Udine.
Sblocca il match Karlstrom su assist di Davis per il vantaggio dei padroni di casa. Pareggia i conti proprio Frattesi su assist al bacio di Zaccagni, prima del 2-1 finale segnato dal nuovo arrivato Gudmundsson.
Lazio prima in classifica a punteggio pieno insieme a Inter e Roma. Grande inizio di campionato per i biancocelesti, che si portano così a 9 punti.
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