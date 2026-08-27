Liverpool e PSG hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in Premier League di Bradley Barcola, l'attaccante che i Reds inseguivano da tempo

Marco Macca
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Liverpool e Paris Saint Germain hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in Premier League di Bradley Barcola, l'attaccante che i Reds inseguivano da tempo.

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Secondo i media britannici e francesi, il Liverpool per il trasferimento pagherebbe una cifra tra i 120 e i 140 milioni di euro, a seconda dei bonus che dovrebbero essere definiti nelle prossime ore, la più alta registrata in Ligue 1 per un giocatore che passa a un club straniero, sostiene L'Equipe.

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L'arrivo del nazionale francese potrebbe indurre Cody Gakpo a trasferirsi da Anfield, con l'olandese che interessa al Tottenham e al Manchester City.

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