Javier Zanetti, a Montecarlo per i sorteggi UEFA che hanno decretato le rivali in Champions dell'Inter, ha parlato ai microfoni di TNT Sports e si Ã¨ soffermato anche sulle voci che hanno parlato dell'interesse del Barcellona per Lautaro Martinez.

«Sensazioni? Positive. Affronteremo grandi rivali come il Real, il Liverpool, il Borussia. Per l'Inter la CL Ã¨ una competizione importantissima sempre, fondamentale. E speriamo di poter arrivare molto lontanoÂ», le parole del vice presidente nerazzurro.

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-Due finali perse negli ultimi anni ma c'Ã¨ ancora tanta voglia di rivincita. Tornare a giocare una finale? PerchÃ© no?

C'Ã¨ sempre voglia di rivincita. Ci siamo andati molto vicini, ci Ã¨ mancato davvero poco: ma questo Ã¨ il calcio. Speriamo di avere un'altra chance.

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-Infine vorrei chiederti di Lautaro e delle voci sul Barcellona. Preoccupati per una sua possibile partenza?

Lautaro sta bene all'Inter, Ã¨ contento e felice. E la veritÃ Ã¨ che il nostro capitano.

(Fonte: TNT)