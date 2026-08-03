"Il suo contratto da 11 milioni lordi è un macigno sul bilancio del club e mal si sposa con la volontà di De Laurentiis di dare un taglio netto al costo del lavoro. Il Napoli non può permettersi un vice Hojlund a questo prezzo e Lukaku non ha assolutamente intenzione di vivere un anno all’ombra di qualcuno. Insomma, il destino sembra segnato e dovrebbe essere lontano dall'Italia". La Gazzetta dello Sport parla del destino dell'attaccante belga.

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Sono attese delle novità nei prossimi giorni quando il calciatore arriverà in ritiro in Abruzzo. Si attendono offerte per l'attaccante che è finito nel mirino della MLS: "L'Atlanta United sta lavorando sottotraccia con il suo entourage per capire se ci sono i margini per un trasferimento. E Romelu ha deciso di ascoltare la proposta. La sensazione è che, a livello di ingaggio, il club statunitense non avrebbe problemi ad accontentare le richieste del belga", spiega la rosea.

Più complicato forse l'accordo con il Napoli che chiede almeno 10 mln per fare plusvalenza. Gli americani riflettono sull'offerta da presentare al club italiano.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)