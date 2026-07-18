L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Gianluca Mancini fino al 2029. Così il club giallorosso, in una nota pubblicata sul suo sito, ha ufficializzato il rinnovo del giocatore italiano per il quale, si diceva qualche settimana fa, anche l'Inter era alla finestra.

La foto pubblicata dal sito ufficiale della Roma con la notizia del rinnovo di Cristante

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"Dal 2019 con la maglia giallorossa, il difensore ha collezionato 319 presenze e segnato 23 gol in tutte le competizioni. Mancini, classe 1996, è diventato negli anni un punto di riferimento per il Club e per i tifosi. Congratulazioni, Gianluca!", scrive nella sua nota il club giallorosso.

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Contestualmente è stato rinnovato anche il contratto di Bryan Cristante fino al 2028. Il giocatore "ha finora collezionato 364 presenze e 21 gol tra campionato e coppe. Numeri che gli hanno permesso di entrare nella top ten dei calciatori con più presenze di sempre nella storia del Club dal 1927". Scrive il club sul giocatore.