GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

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Giancarlo Padovan, giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, ha suggerito questo nome ex Inter al Milan sul mercato in attacco: "Io ho un'idea, ho la pretesa di avere un'idea. Invece di inseguire Tresoldi, che costa ben più di tre soldi, perché il Milan non pensa a Icardi?

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E' svincolato, ha una grandissima voglia di Serie A e di rifarsi: ha ancora qualcosa da dire. Viene accostato a tante squadre, ma non al Milan: anche dal punto di vista mediatico non sarebbe un'operazione così sconvolgente come quella che ha contrassegnato l'arrivo di Ronaldo o di Vieri.

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Non ho notizie, ma credo sia ancora in grado di fare la differenza e accetterebbe un ruolo di vice Ramos. E penso che abbia voglia e bisogno di calcio: io mi permetto sommessamente di suggerire questo nome".