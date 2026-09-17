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Secondo ultime indiscrezioni di mercato riferite da TMW, negli ultimi giorni ci sarebbero stati dei contatti tra la dirigenza della Roma e Matteo Darmian, attualmente svincolato dopo l'esperienza all'Inter e sul quale ci sarebbero anche dei club da Dubai. Scrive TMW:

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"Nelle ultime settimane ci sono stati dei contatti fra la Roma e Matteo Darmian, difensore svincolato dopo le tante stagioni positive con la maglia dell'Inter. Su di lui c'erano diversi club - come Parma e Torino - ma nessuno è arrivato a dama".

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"Rappresenta un'occasione che può essere colta in caso di necessità, soprattutto perché rappresenterebbe l'usato sicuro senza un particolare dispendio economico: accetterebbe un annuale a cifre abbastanza sopportabili per un club come la Roma".

(Fonte: TMW)