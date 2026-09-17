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Tra i protagonisti del successo di ieri sera del Benfica a San Siro contro il Milan c'era anche un giovanissimo terzino destro che, a soli 18 anni e con sole 3 presenze in Prima Squadra, non ha tremato davanti a 70.000 spettatori, in uno degli stadi più iconici del mondo, contro uno dei club più blasonati del pianeta. Parliamo di Daniel Banjaqui, esterno classe 2008, grandi mezzi atletici e concentrazione da veterano. Un giocatore che, nonostante l'età, era già riuscito a farsi apprezzare e a lasciare il segno a Milano.

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18 marzo 2026, quarti di finale di Youth League: l'Inter Primavera perde 2-3 in casa contro il Benfica e dice addio al sogno di qualificarsi per la Final Four della competizione. MVP del match fu proprio Banjaqui: una forza della natura sulla fascia destra, sicuro in fase di coperture e devastante quando si sganciava in avanti, tanto da chiudere la partita con ben due assist. I dirigenti nerazzurri avranno sicuramente appuntato il nome di questo talentuosissimo e promettentissimo classe 2008, che pochi mesi dopo ha confermato tutte le sue qualità anche contro i grandi. Curiosità: a farlo esordire in Prima Squadra fu una vecchia conoscenza interista. Uno che, ai tempi dell'Inter, non si fece problemi a gettare nella mischia un giovanissimo Davide Santon nell'ormai lontano 2009. Sì, proprio Josè Mourinho.