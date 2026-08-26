Il difensore classe 2007, una stagione e mezza in nerazzurro senza lasciare tracce, si trasferisce in Inghilterra

Fabio Alampi
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Da giovane meteora transitata per Interello senza lasciare particolari tracce al Leicester, diventando la cessione più remunerativa della storia del calcio finlandese. È la particolare parabola che ha preso la carriera di Ilari Kangasniemi, difensore centrale classe 2007, acquistato dalle Foxes per 2,5 milioni di euro con contratto fino al 30 giugno 2031.

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Arrivato a Milano a gennaio 2024, Kangasniemi ha totalizzato 39 presenze complessive con la maglia dell'Inter fra U17, U18 e Primavera, prima di tornare in patria ad agosto del 2025, accettando la proposta dell'Inter Turku. Qui è subito riuscito a imporsi, diventando elemento cardine della squadra e riuscendo a giocare anche in Conference League, conquistando anche le prime convocazioni con la Finlandia U21. Prestazioni che gli sono valse le attenzioni di numerosi club europei, prima del blitz decisivo del Leicester.

Kangasniemi
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