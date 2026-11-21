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Nelle ultime ore si è parlato della volontà del Cagliari di puntare su Camarda in prestito dal Milan con i rossoneri invece interessati ad avere una prelazione su Mendy, attaccante rossoblù che piace anche all'Inter.

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Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ne ha parlato così: "Confermiamo quanto abbiamo detto: il Milan vorrebbe che Camarda avesse più spazio, più minutaggio e l'intenzione è di trovare una soluzione in uscita a gennaio, che possa convincere tutte le parti in gioco. Confermo che c'è stato un contatto esplorativo tra l'entourage di Camarda e il Cagliari, è una soluzione ma ce ne sono anche altre, in Italia ma anche all'estero. Sicuramente parliamo di prestito, confermo l'interesse del Cagliari ma aspetterei qualche settimana per capire se l'operazione possa decollare"

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Su Mendy

"Piace al Milan ma anche ad altri club. Il Milan l'ha visto dal vivo varie volte in questo inizio di stagione ma separerei i discorsi con Camarda. Mendy piace molto anche ad altre squadre italiane, registriamo l'interesse del Milan ma ad oggi c'è solo questo"