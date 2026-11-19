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Manca ancora l'ufficialità, ma non sembrano esserci più dubbi: al termine della stagione Nico Paz lascerà il Como e farà ritorno al Real Madrid. Secondo quanto afferma COPE, il club merengue eserciterà la sua opzione di riacquisto e riporterà alla base il fantasista argentino dopo tre anni trascorsi in riva al lago.

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La scorsa estate, come noto, il Real Madrid ha ceduto al Como il 50% dei diritti su Nico Paz per 60 milioni di euro, portando la valutazione complessiva del calciatore a 120 milioni di euro. In precedenza, nel 2024, il club lariano aveva già versato 6 milioni di euro per assicurarsi il talentuoso classe 2004. Su precisa richiesta del diretto interessato, il Real Madrid ha acconsentito al suo desiderio di rimanere in Italia per un'ulteriore stagione, così da proseguire il suo percorso di crescita e maturazione. ponendo però una condizione che permettesse un suo ritorno in Spagna: una clausola da 80 milioni di euro, che la società madrilena intende ora attivare all'apertura della prossima finestra di mercato estiva.