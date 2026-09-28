Il difensore classe '89, svincolato dopo la fine del suo contratto con i nerazzurri, è nel mirino dei rossoblu
Inter, Darmian: "Finale Champions ferita che resta per sempre. Ma ora chance grossa"
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Matteo Darmian potrebbe presto tornare a giocare in Serie A. L'ex difensore dell'Inter, attualmente svincolato dopo la fine del contratto a giugno con i nerazzurri, sarebbe finito nel mirino del Bologna: il club felsineo, infatti, deve fare i conti con l'infortunio dello svedese Holm, e per questo motivo potrebbe rivolgersi al mercato dei parametro zero.
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