Il difensore classe '89, svincolato dopo la fine del suo contratto con i nerazzurri, è nel mirino dei rossoblu

Fabio Alampi
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Inter, Darmian: "Finale Champions ferita che resta per sempre. Ma ora chance grossa"

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Matteo Darmian potrebbe presto tornare a giocare in Serie A. L'ex difensore dell'Inter, attualmente svincolato dopo la fine del contratto a giugno con i nerazzurri, sarebbe finito nel mirino del Bologna: il club felsineo, infatti, deve fare i conti con l'infortunio dello svedese Holm, e per questo motivo potrebbe rivolgersi al mercato dei parametro zero.

DARMIAN SFONDO MEAZZA

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