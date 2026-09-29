Ha giocato da titolare la partita contro il Belgio ed è rimasto per tutta la partita in campo. Andy Diouf alla fine della gara ha parlato del ruolo che gli ha affidato Zinedine Zidane, quello di terzino sinistro. Un ruolo inedito per lui che si è cimentato comunque nel suo compito mettendo in campo tutto l'impegno di cui è capace. Alla fine della partita ha spiegato: «Anche all’Inter gioco in una posizione che non è necessariamente la mia, ma come dico sempre, la cosa più importante in questo momento è essere in campo e aiutare la squadra».

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« En Bleus comme à l’Inter je suis dans une position qui n’est pas forcément la mienne. Le plus important c’est d’être sur le terrain et d’aider l’équipe.



Je prends plus de plaisir quand je joue à mon poste mais j’en prends aussi (à gauche »



Andy Diouf #BELFRA pic.twitter.com/U0Ao5HeKtl — Ilies Peeters (@IliesPeeters) September 28, 2026

-Riesci comunque a divertirti giocando in questi ruoli?

«Sì, mi diverto. È vero che mi diverto di più quando gioco nel mio ruolo, ma mi diverto anche così», ha risposto il giocatore nerazzurro ai microfoni dei giornalisti in zona mista.

Intervistato da l'Equipe Diouf ha parlato poi della partita contro il Belgio e ha parlato delle richieste che gli sono state fatte da Zidane: «Si era la prima volta per me come terzino, ed è vero che non avevo tutti i riferimenti in quel ruolo. Ma Zidane ha preparato con me il match al meglio e mi ha dato qualche consiglio. E poi gioco con giocatori di qualità e anche questo aiuta molto. Che cosa mi ha chiesto il ct? Di partecipare al gioco, di prendere l'iniziativa e di giocare a campo largo e occupare tutto il terreno di gioco e poi anche di accentrarci e fare delle combinazioni di gioco».