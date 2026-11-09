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Il mondo Inter sta finalmente scoprendo Djed Spence. L'esterno inglese, dopo aver smaltito i problemi fisici di inizio stagione e la stanchezza post Mondiale, è completamente tornato a disposizione di Cristian Chivu, e le ultime scelte del tecnico nerazzurro sembrano aver chiarito in maniera emblematica le gerarchie della fascia destra: l'ex Tottenham ha giocato da titolare tutte le ultime tre partite (contro Milan, Feyenoord e Como), rimanendo in campo dall'inizio alla fine. E la sensazione generale è che l'Inter abbia definitivamente trovato l'erede di Denzel Dumfries.

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L'eredità di Dumfries e il dualismo con Diouf

Spence ha ripagato questa fiducia nel migliore dei modi. Contro il Milan, nonostante la sconfitta, è stato uno dei meno peggio dell'Inter, andando anche vicino al gol. Contro il Feyenoord, in Champions League, è stato premiato come MVP del match. Contro il Como, infine, altra prestazione positiva, impreziosita dall'assist per la rete di Esposito. Velocità, atletismo, ripiegamenti difensivi e ripartenze. Ma, soprattutto, un'abitudine a giocare sull'esterno che il suo rivale diretto, Diouf, non può avere. Il francese ha provato a riciclarsi in un ruolo mai ricoperto prima, con risultati altalenanti. Un esperimento che gli ha comunque permesso di trovare spazio nell'Inter e di raggiungere anche la Nazionale. Con Spence, tuttavia, i nerazzurri hanno di nuovo un laterale "alla Dumfries", un elemento che non stravolge più di tanto i consolidati meccanismi della squadra, con Diouf che appare destinato a diventare sempre di più l'uomo pronto a sparigliare le carte, soprattuto a partita in corso.

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Il confronto con Palestra

Spence, va ricordato, in estate era la terza scelta dell'Inter per sostituire Dumfries. Il primo nome sulla lista della dirigenza nerazzurra era Palestra, ma il ricchissimo inserimento del Chelsea ha stravolto i piani. Il club di viale della Liberazione decise così di puntare su Khalaili, ma questa volta la trattativa saltò per "colpa" delle visite mediche, con il giocatore israeliano che non ottenne l'idoneità per giocare in Italia. Per questo motivo i vertici interisti sono andati a bussare alla porta del Tottenham per l'esterno della Nazionale inglese, versando nelle casse degli Spurs 35 milioni di euro (bonus compresi). Un'operazione che, alla luce delle difficoltà che Palestra sta incontrando con il Chelsea (solo 6 presenze complessive per un totale di soli 200 minuti di gioco e con prestazioni ampiamente deludenti), sta convincendo sempre di più i tifosi dell'Inter, che ora elogiano apertamente Spence. Ancora prestissimo per tracciare un bilancio, ma la frase più comune ormai è la seguente: "Chi ha bisogno di Palestra?".