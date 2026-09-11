Il Como di Cesc Fabregas continua a entusiasmare, anche in Champions League. La squadra ha infatti battuto il Lipsia alla sua prima uscita europea e lo ha fatto con il suo marchio di fabbrica. Mentre i tifosi comaschi si chiedono dove possa arrivare la loro squadra del cuore, c'è chi fa già alcune riflessioni di mercato (che potrebbero impensierirli): CONTINUA A LEGGERE.