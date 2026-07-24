VIDEO FCIN1908 / Ds Como: "Chalobah? Dico solo che è molto forte: ad oggi però..."

Alfredo Pedullà ha parlato quest'oggi dell'affare Chalobah che il Como sta cercando di portare a termine con il Chelsea. Il club italiano prepara un'offerta di 25 mln su base fissa e aggiunge 5-6 mln all'offerta da quanto racconta il noto esperto di mercato.

La richiesta del club londinese è di 30 mln + bonus ma sicuramente c'è stato un rilancio da parte dei lariani che sta cercando di ridurre le distanze per accontentare la società di Londra: c'è ancora distanza ma si sta trattando.

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Sullo sfondo resta Sanchez, aggiunge Pedullà. Che scrive anche: "Undici giorni fa il club inglese aveva ricontattato il Como dopo lo stand-by con l’Inter". Domani in giornata la call con i dirigenti blues con il Como che è pronto a trattare per raggiungere il suo obiettivo.