Il giornalista ha parlato delle ultime novità nella corsa al calciatore blues che piaceva anche all'Inter
VIDEO FCIN1908 / Ds Como: "Chalobah? Dico solo che è molto forte: ad oggi però..."
Alfredo Pedullà ha parlato quest'oggi dell'affare Chalobah che il Como sta cercando di portare a termine con il Chelsea. Il club italiano prepara un'offerta di 25 mln su base fissa e aggiunge 5-6 mln all'offerta da quanto racconta il noto esperto di mercato.
La richiesta del club londinese è di 30 mln + bonus ma sicuramente c'è stato un rilancio da parte dei lariani che sta cercando di ridurre le distanze per accontentare la società di Londra: c'è ancora distanza ma si sta trattando.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
#Chalobah: in giornata call con il #Chelsea, il #Como vuole aumentare offerta per chiudere https://t.co/UgLm8yn89u— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 24, 2026
Sullo sfondo resta Sanchez, aggiunge Pedullà. Che scrive anche: "Undici giorni fa il club inglese aveva ricontattato il Como dopo lo stand-by con l’Inter". Domani in giornata la call con i dirigenti blues con il Como che è pronto a trattare per raggiungere il suo obiettivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA