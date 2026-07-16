Mauro Icardi lascia il Galatasaray a parametro zero e potrebbe proseguire la sua carriera in Serie A. Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha consigliato alle squadre italiane di puntare sull'ex Inter, svelando un retroscena sulla Juventus:

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"Icardi a zero è un affare per tutti. Ha 33 anni ma è integro fisicamente, a gennaio ha avuto una videoconferenza prima di Parma-Juventus e lui si era promesso, aveva detto 'vengo fino a giugno quasi a costo zero e parlo io con il Galatasaray per farmi liberare visto che sono in scadenza'.

Poi la Juve ha fatto legittimamente retromarcia, a parametro zero per me Icardi sarebbe un affare, attaccanti che vedono la porta come lui ce ne sono pochi"