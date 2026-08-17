Il Milan, a sorpresa, ha chiuso per Diego Moreira dallo Strasburgo per una cifra superiore ai 50 mln di euro.

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Una trattativa passata sottotraccia ma chiusa in giornata dai rossoneri che hanno finora investito 150 mln per Moreira, Gonçalo Ramos dal PSG e Gila dalla Lazio.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Ora è da capire se il Milan riuscirà a vendere quei giocatori messi fuori rosa e dichiarati ufficialmente in uscita, come Fofana, Nkunku, Tomori e Rafael Leao.

Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto i complimenti al Milan per l'acquisto di Moreira. CONTINUA A LEGGERE