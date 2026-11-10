Nuova avventura professionale per Roberto Monzani, storico dirigente dell'Inter ed ex direttore di Inter Media House. Dopo circa 15 anni trascorsi nel club nerazzurro, Monzani entra ufficialmente nella dirigenza del Napoli con il ruolo di Chief Marketing Officer, assumendo la responsabilità delle strategie di marketing del club partenopeo.

L'annuncio è arrivato durante il Social Football Summit di Torino, per poi essere confermato dallo stesso Monzani attraverso un post pubblicato sul proprio profilo LinkedIn.

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«Da oggi entro in SSC Napoli con il ruolo di Chief Marketing Officer.

Ho avuto modo di conoscere da vicino il legame profondo tra il Club e la città durante le celebrazioni del Centenario della scorsa estate. Un’esperienza che mi ha fatto comprendere il potenziale di un brand capace di coinvolgere milioni di appassionati e la forza di un’identità che lo caratterizza e lo rende riconoscibile in tutto il mondo.

È una nuova avventura che inizio con entusiasmo e con l’obiettivo di contribuire al percorso di crescita già intrapreso dal Napoli, attraverso lo sviluppo del suo ecosistema digitale, nuove modalità di relazione con i tifosi e progetti capaci di creare valore condiviso insieme ai nostri partner.

Ringrazio il Club per la fiducia e per questa importante opportunità».

Nel corso della sua esperienza all'Inter, Monzani ha contribuito alla nascita e allo sviluppo di Inter Media House, la struttura dedicata alla produzione di contenuti e alla comunicazione digitale del club. Tra i progetti seguiti figura anche INTERISTA, il programma di fidelizzazione dei tifosi nerazzurri.

Adesso per Monzani comincia una nuova sfida, con l'obiettivo di rafforzare la presenza internazionale del Napoli e svilupparne ulteriormente il rapporto con tifosi e partner commerciali.