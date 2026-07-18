La Roma fa sul serio: dopo aver perso Greenwood, obiettivo principale per la corsia laterale d'attacco, i Friedkin si apprestano a fare un bel regalo a Gasperini.

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Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, i giallorossi non sono mai stati così vicini a Crysencio Summerville, esterno classe 2001 del West Ham. La Roma ha presentato un'offerta da 46 mln di euro e resta in attesa della risposta del club inglese.

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"La Roma continua il lavoro sul mercato e ha presentato un'offerta da 46 milioni al West Ham per Summerville, mai così vicino al club. I giallorossi sono forti del sì del giocatore che ha gradito il progetto tecnico del club. La Roma quindi conta di poter chiudere l'operazione con il giocatore, che ha dato l'apertura al trasferimento, con il quale andrà definito poi l'accordo economico nei dettagli", scrive Gianluca Di Marzio.