Il club lariano continua a lavorare per arrivare al difensore inglese classe 1999 di proprietà del Chelsea
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Il Como non molla per Trevoh Chalobah. Il club lariano continua a lavorare per arrivare al difensore inglese classe 1999 di proprietà del Chelsea.
Prosegue il pressing per Chalobah, con il Como che vuole rinforzare il reparto arretrato della squadra di Cesc Fabregas con il 27enne.
Fabrizio Romano fornisce nuovi aggiornamenti sulla trattativa con il Chelsea: "30 milioni garantiti sul tavolo, palla ai Blues".
Il giornalista conferma l'intesa raggiunta con l'entourage del calciatore:
"Accordo totale col difensore inglese da settimane, il Como spera ancora di poter regalare Chalobah a Fabregas".
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