Rafael Leão lascia il Milan e la Serie A. Come riferisce Fabrizio Romano, infatti, l'attaccante ha raggiunto un accordo con il Galatasaray

Marco Macca
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Rafael Leão lascia il Milan e la Serie A. Come riferisce Fabrizio Romano, infatti, l'attaccante ha raggiunto un accordo con il Galatasaray e già domani potrebbe volare in Turchia per svolgere le visite mediche e porre la firma sul contratto.

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Scrive Romano:

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"Finisce l’era del portoghese al Milan: accordo chiuso col Gala per oltre 45 milioni di euro con percentuale sulla rivendita. Leão ha dato l’ok al Gala nonostante il pressing fortissimo di Unai Emery per l’Aston Villa. Finisce l’era di Rafa in rossonero".

Leao

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