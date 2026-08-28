Rafael Leão lascia il Milan e la Serie A. Come riferisce Fabrizio Romano, infatti, l'attaccante ha raggiunto un accordo con il Galatasaray
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Rafael Leão lascia il Milan e la Serie A. Come riferisce Fabrizio Romano, infatti, l'attaccante ha raggiunto un accordo con il Galatasaray e già domani potrebbe volare in Turchia per svolgere le visite mediche e porre la firma sul contratto.
Scrive Romano:
"Finisce l’era del portoghese al Milan: accordo chiuso col Gala per oltre 45 milioni di euro con percentuale sulla rivendita. Leão ha dato l’ok al Gala nonostante il pressing fortissimo di Unai Emery per l’Aston Villa. Finisce l’era di Rafa in rossonero".
🟡🔴🇹🇷 Rafael Leão to Galatasaray, here we go! Deal agreed with AC Milan and player’s camp.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026
Rafa will be in Istanbul this weekend.
AC Milan to get package worth over €45m and Leão said yes to Gala after Aston Villa calls over last 48h.@ExtrabetTR10 pic.twitter.com/rhlK0JwyHJ
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