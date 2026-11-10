Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle insistenti voci sul futuro di due allenatori italiani (ex Inter) molto chiacchierati in queste settimane, come Antonio Conte e Simone Inzaghi. Ecco le sue parole:

DAZN

"Conte-United? La situazione di Carrick può cambiare da un momento all'altro. L'esonero è nell'aria, manca ancora un passaggio formale per ratificare la decisione, ma la strada sembra chiara. Per Emery lo United avrebbe fatto follie, ma lui è contento di restare. Al momento posso dire che Conte non è in trattativa avanzata con lo United, vedremo se le cose cambieranno. Non mi aspetto una scelta legata ai soldi da parte di Conte: aveva a settembre sul tavolo un'offerta vicina ai 20 milioni di euro annui dall'Al Ahly, ma vuole un progetto in un top club. Juventus? In queste settimane o mesi non mi risulta che i bianconeri abbiano parlato con Conte. E' normale accostare la Juventus a Conte, ma non c'è oggi una trattativa. E' una suggestione che resta: se Spalletti non dovesse riuscire a risollevare la situazione, la Juventus potrebbe andare a cercare un allenatore top e chissà che Conte non sia nella lista".

Getty Images

"Inzaghi? E' circolata la voce di un addio a fine stagione all'Al Hilal e ho interpellato i diretti interessati. Dal punto di vista dell'allenatore, oggi non c'è alcuna decisione definitiva, e la smentita arriva direttamente da Inzaghi e da chi gli sta vicino. Può succedere che andrà via e a me non stupirebbe, anche per una questione ambientale, per ciò che sta succedendo in Medio Oriente. Inzaghi oggi non ha deciso nulla, ma credo che sia concreta la possibilità che lui vada via a fine stagione. Se dovesse lasciare l'Arabia, penserebbe all'Italia, anche perché è stato lì due anni e non è facile, anche per questioni familiari. Attenzione comunque a come finirà la stagione, visto che, in caso di stagione molto positiva, il club potrebbe proporre un rinnovo a cifre importanti allo stesso Inzaghi. Ma, come detto, resta la possibilità che lui vada via a fine stagione. Napoli? Inzaghi non è mai stato un nome fin qui in corsa, ma che possa piacere non lo escludo affatto, così come che possa piacere alla Juventus. Ma oggi sono discorsi anticipati rispetto alla realtà".