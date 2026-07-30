Scontro totale tra Cagliari e l'entourage di Sebastiano Esposito. Secondo quanto riportato su SI da Michele Criscitiello non è stato ancora trovato l'accordo tra il club sardo e l'entourage (che è lo stesso del fratello Pio Francesco) dell'ex Inter.

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Sul giocatore - ha rivelato il giornalista- ci sono tre club di prima fascia ma il giocatore ha un contratto lungo con il Cagliari. L'accordo con il club rossoblù al momento non è stato ancora trovato. A Milano, in queste ore, si sta decidendo il destino del ragazzo. Ma al momento non sono in linea la proposta e la richiesta, c'è distanza tra le parti: non è ancora finita però.

(Fonte: SI)