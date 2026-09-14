Mauro Icardi può tornare in Serie A. Per l’ex capitano dell’Inter, infatti, potrebbero riaprirsi le porte del campionato italiano. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’attaccante argentino classe 1999, attualmente svincolato, è in trattativa con la Lazio di Gennaro Gattuso.

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Icardi apre alla Lazio

Stando a quanto riferisce l’emittente, sono ripresi i contatti tra il club biancoceleste e l’entourage dell’attaccante argentino, dopo i contatti di quest'estate.

Icardi ora è più propenso a prendere in considerazione la destinazione, a patto che le cifre dell’operazione possano quadrare. Un’apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane.

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Lazio-Icardi, Nuovi contatti

“Tra oggi e domani sono previsti nuovi contatti anche con Gennaro Gattuso, per capire se andare avanti concretamente sull’operazione oppure decidere di lasciar perdere definitivamente - riferisce Sky Sport -. La Lazio vuole dunque fare chiarezza sul possibile arrivo dell'attaccante e valutare, insieme all’allenatore, se ci siano le condizioni per proseguire sulla strada dell’attaccante argentino”.