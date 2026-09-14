L’ex capitano dell’Inter è svincolato e ora apre alla destinazione biancoceleste: previsti contatti anche con Gattuso per capire se affondare il colpo
Mauro Icardi può tornare in Serie A. Per l’ex capitano dell’Inter, infatti, potrebbero riaprirsi le porte del campionato italiano. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’attaccante argentino classe 1999, attualmente svincolato, è in trattativa con la Lazio di Gennaro Gattuso.
Icardi apre alla Lazio
Stando a quanto riferisce l’emittente, sono ripresi i contatti tra il club biancoceleste e l’entourage dell’attaccante argentino, dopo i contatti di quest'estate.
Icardi ora è più propenso a prendere in considerazione la destinazione, a patto che le cifre dell’operazione possano quadrare. Un’apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane.
Lazio-Icardi, Nuovi contatti
“Tra oggi e domani sono previsti nuovi contatti anche con Gennaro Gattuso, per capire se andare avanti concretamente sull’operazione oppure decidere di lasciar perdere definitivamente - riferisce Sky Sport -. La Lazio vuole dunque fare chiarezza sul possibile arrivo dell'attaccante e valutare, insieme all’allenatore, se ci siano le condizioni per proseguire sulla strada dell’attaccante argentino”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA