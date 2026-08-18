La Lazio continua a insistere per Mauro Icardi, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Galatasaray
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La Lazio continua a insistere per Mauro Icardi, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Galatasaray. I biancocelesti, infatti, hanno presentato in questi giorni una proposta economica all'ex attaccante dell'Inter che però, come riferisce Sky Sport, in queste ore sta prendendo tempo.
Icardi, infatti, non ne fa una questione di soldi, ma di progetto. L'ambizione di Maurito sarebbe quella di scegliere una squadra che gioca le coppe europee, magari la Champions League.
Pertanto, da svincolato, il calciatore è in attesa di altre proposte. La Lazio insisterà, consapevole però delle difficoltà di arrivare all'ex nerazzurro.
(Fonte: Sky Sport)
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